Etterbeek relance la vente de son ancien hôtel communal avec un nouveau cahier des charges

Le document sera publié en septembre, avec une attribution du marché espérée pour avril 2026 et la délivrance d’un permis d’urbanisme pour 2028.

Le conseil communal d’Etterbeek a adopté vendredi soir un nouveau cahier des charges pour la mise en vente de l’ancien hôtel communal situé avenue d’Auderghem.

“Nous avions lancé en 2022 une procédure innovante avec dialogue compétitif, mais les retours étaient insuffisants: nous espérions 15 millions d’euros de recette pour la commune, or les dernières projections tournaient autour de deux millions”, explique le bourgmestre Vincent De Wolf (MR). “Nous avons donc opté pour une procédure plus simple, reposant uniquement sur le critère du prix, dont seront toutefois déduits les coûts des logements sociaux et de l’équipement collectif.”

Le projet vise la transformation des 7.000 m2 du site en un ensemble résidentiel comprenant 45% de logements conventionnés, 45% de logements libres, 10% de logements sociaux, ainsi qu’un équipement collectif. Les logements conventionnés devront être occupés pendant au moins 10 ans (sans possibilité de location) et ne pourront être revendus avant 15 ans. La rémunération de la commune se fera en deux temps: une première tranche (30% du prix du terrain) dans les trois mois suivant la délivrance du permis d’urbanisme, et un second volet calculé sur le prix effectif de vente des logements, caves et parkings. Une part variable permettra à la commune de bénéficier d’un intéressement en cas de plus-value. Aucun objectif financier n’a été officiellement annoncé. L’ancien hôtel communal, abandonné depuis le départ des services administratifs en 2021, reste un point noir dans le quartier avec des vitres brisées, tags et campement de fortune.

Les riverains s’impatientent mais la commune veut rassurer. “Le projet avance, un comité de pilotage associant l’administration à la conception sera mis en place, et un échéancier est désormais balisé.”

