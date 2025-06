Quel avenir pour l’ancienne maison communale d’Etterbeek?

Alors que la nouvelle maison communale d’Etterbeek a été inaugurée en 2021 sur les ruines de l’ancien hôpital Etterbeek-Ixelles, le bâtiment avenue d’Auderghem est depuis, laissé à l’abandon.

Le bâtiment rempli de tags est vide depuis déjà 4 ans au grand regret des passants. “Elle est abandonnée, elle est sale et pas très belle”, “elle était bien avant”. Mais pour la commune, ce bâtiment inoccupé est bien sous surveillance. “On a pris des mesures de sécurisation du bâtiment, des mesures de protection d’eau et d’électricité”, affirme le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).

Et Etterbeek est bien décidée à faire évoluer son ancienne maison communale avec un tout nouveau projet de logement moyen. “Avec des critères élargis par rapport aux revenus que les personnes pourraient avoir et aussi du logement social et un espace vert central”, explique le bourgmestre. Environ 300 habitants pourraient profiter de ce nouveau projet, mais difficile de savoir quand il pourra voir le jour.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Karim Fahim et Corinne De Beul