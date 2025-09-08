Eric Vandezande : “Il faut agir sur la sécurité mais aussi sur le plan social et la justice”

Eric Vandezande est le porte-parole de 50 comités de quartier qui se sont regroupés pour faire entendre la voix des habitants. Le plan grandes villes du ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR) est une bonne première étape pour eux, mais elle ne sera pas suffisante. Il était un des invités de Bonjour Bruxelles.

Depuis plusieurs semaines, les fusillades se multiplient dans la capitale. Les habitants de certains quartiers comme Bonnevie à Molenbeek organisent plusieurs manifestations pour se réapproprier l’espace public.

Pour les comités de quartier, le manque de sécurité a toujours été un des points phares. “Nous sommes contents que le fédéral prenne des mesures. Evidemment, cela ne concerne pas uniquement Bruxelles.”

Une des principales mesures est le retour des militaires dans les rues. “C’est une mesure pour laquelle on se pose des questions, explique Eric Vandezande. C’est extrême. Est-ce qu’on est tombé si bas? Si oui, pourquoi n’a-t-on pas pris la mesure avant? Nous aurions préféré qu’on remette plus de policier dans la rue. Mais au moins, Bernard Quintin agit et prend des décisions.”

Pour les comités de quartier, si le plan de Bernard Quintin est une première étape, il doit aussi être plus global. En plus des aspects de sécurité, il faudrait aussi du social, des mesures sur l’asile et la migration et la justice. “Le procureur du Roi, Julien Moinil, demande 10 millions d’euros, ce n’est pas énorme. Pourquoi cela ne fait pas partie du plan? On ne comprend pas. Il faut agir sur tous les niveaux en même temps. Il y a trop de pauvreté dans ces quartiers. Les mineurs sans papiers sont des cibles faciles pour les dealers. On doit donner des perspectives à ces jeunes.”

■ Interview d’Eric Vandezande, porte-parole des comités de quartier par Fabrice Grosfilley