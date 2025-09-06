Nouveau “plan grandes villes”: les quarante comités de quartiers bruxellois partagés sur les mesures

Les quarante comités de quartier bruxellois se sont dits samedi partagés concernant le “plan grandes villes” du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR). S’ils saluent certaines mesures, de nombreuses questions restent en suspens, selon eux.

Le ministre de l’Intérieur a notamment évoqué son souhait de déployer l’armée pour patrouiller aux côtés de la police à proximité des “hotspots” bruxellois, une série de lieux où l’activité des criminels actifs dans le milieu de la drogue est particulièrement importante. Il s’agit entre autres des quartiers autour de Clémenceau et du Peterbos à Anderlecht, de la gare du Nord, du parc Bonnevie à Molenbeek et de Matongé, près de l’avenue de la Toison d’Or.

Bernard Quintin aurait obtenu l’accord de son collègue ministre de la Défense Theo Francken pour le déploiement de militaires. Il souhaite également débloquer vingt millions d’euros supplémentaires pour l’installation de caméras dans les rues.

► Lire aussi | Caméras, grosses opérations policières, militaires: voici le “plan grandes villes” du ministre Bernard Quintin

Les comités de quartier bruxellois, qui réclament depuis longtemps des mesures de la part des gouvernements fédéral et régional, se réjouissent que des mesures soient prises. Le fait que “le gouvernement fédéral reconnaisse sa responsabilité dans cette grave crise” constitue notamment un pas en avant important, selon Eric Vandezande, représentant des quarante associations de quartier bruxelloises. Il trouve également positif que le plan se concentre principalement sur les grandes villes. “Le problème de la drogue dépasse en effet les frontières de Bruxelles.” Le projet d’investissement dans des caméras est également salué.

Des doutes subsistent toutefois quant à la présence de l’armée dans les rues. “Que peuvent faire concrètement ces soldats à Bruxelles?“, s’interroge M. Vandezande. “Un déploiement accéléré des agents de quartier n’aurait-il pas plus d’effet?”

Enfin, l’accord ne mentionne aucun moyen supplémentaire pour le parquet de Bruxelles. “Où sont les dix millions demandés par le procureur Moinil?”, s’interrogent encore les comités de quartier.

Belga – Photo : Belga Image