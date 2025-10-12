Passer la navigation
Enseignement : le PS indigné d’une coupe budgétaire dans l’encadrement différencié

Le Parti socialiste s’est indigné dimanche d’une coupe budgétaire dans les moyens de fonctionnement de l’encadrement scolaire différencié, annoncée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans son budget 2026.

“Le gouvernement MR-Engagés s’en prend aux enfants les plus faibles et affaiblit notre système éducatif”, a dénoncé Martin Casier, chef de groupe PS au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans un communiqué. L’encadrement différencié apporte des moyens humains et financiers supplémentaires aux 25% des écoles dont les élèves présentent les indices socio-économiques les plus faibles, dans le but de renforcer l’égalité des chances.

En présentant vendredi son budget 2026, l’exécutif francophone a annoncé qu’il maintiendrait l’encadrement enseignant différencié, mais qu’il réviserait ses moyens de fonctionnement. “On ne sait pas encore quelle sera l’ampleur de la coupe budgétaire dans les moyens de fonctionnement de ces écoles, mais l’orientation est limpide. Ce n’est pas la mesure la plus commentée du budget, mais c’est sans doute la plus indigne”, s’insurge Martin Casier. Il reproche au passage aux Engagés de “céder de plus en plus facilement à la pression du MR pour s’en prendre aux enfants et aux jeunes les plus fragiles.”

Le budget de l’encadrement différencié est de 113 millions d’euros, dont 95 millions d’encadrement (personnel enseignant) et 18 millions de frais de fonctionnement. Interrogé, le cabinet de la ministre de l’Éducation Valérie Glatigny (MR) a confirmé une diminution des frais de fonctionnement, mais sans toucher à l’encadrement. “Nous ne touchons donc pas aux moyens humains. Sachant par ailleurs que ce dispositif a une évaluation mitigée”. Pour ce qui est des montants, il a été convenu d’en réserver la primeur au parlement, mais l’ampleur sera “minime”, dit-on.

Belga

12 octobre 2025 - 16h18
Modifié le 12 octobre 2025 - 16h24
 

