Budget FWB: “On ne va pas se laisser faire!”, avertissent les syndicats enseignants

Les syndicats socialiste et chrétien de l’enseignement ont dénoncé vendredi les mesures d’économies prévues dès l’an prochain dans l’enseignement par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

“On ne va pas laisser faire!”, avertit Roland Lahaye, le secrétaire général de la CSC-Enseignement. “Les enseignants sont groggys par ces annonces. Ces mesures vont vraiment nuire à la qualité de l’enseignement”, ajoute le syndicaliste.

À lire aussi : Le gouvernement de la FWB annonce des économies tous azimuts

Les syndicats rouge et vert, majoritaires, concentrent leurs critiques sur le relèvement de deux heures de la charge hebdomadaire des enseignants du secondaire supérieur ainsi que la réduction de 80 à 60% des traitements des profs en maladie. Pour dénoncer ces mesures d’économies, les syndicats encouragent leurs affiliés à participer massivement à la manifestation interprofessionnelle prévue ce 14 octobre dans les rues de la capitale.

Des arrêts de travail seront également organisés dans les écoles par les délégués syndicaux soit lundi, soit mercredi pour informer le corps enseignant des mesures d’économies. Selon Luc Toussaint, président de la CGSP-Enseignement, des actions syndicales spécifiques au secteur de l’enseignement sont à prévoir à partir du mois de novembre, soit après le congé de Toussaint. Les syndicats fustigent aussi la proposition du gouvernement d’augmenter de 5% le barème des instituteurs et régents désormais formés en quatre ans, contre trois précédemment.

“Une augmentation de 5%, c’est ridicule!”, juge M. Lahaye. “Ce n’est certainement pas comme cela qu’on va attirer des candidats vers la fonction…”. Comme dans l’ensemble des pays développés, le métier d’enseignant est en pénurie en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis l’allongement de la formation à 4 ans en 2023, le nombre de jeunes s’inscrivant dans les filières pédagogiques a baissé de 31%.

Belga