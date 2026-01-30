Emir Kir sur la mort d’un homme, tué par balles jeudi soir à Saint-Josse : “Le mode opératoire s’apparente à un règlement de compte”

Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Emir Kir est revenu sur la mort d’un homme jeudi soir, tué par plusieurs balles en pleine rue à Saint-Josse, au croisement de la rue Gillon et la rue du Méridien. “J’ai été sur le terrain. Il y a un vif émoi, on peut parler d’un grand choc. Des choses comme ça n’arrivent pas dans ce quartier. Les gens attendent des explications. Je voudrais remercier tous les services de secours, la police et le travail du procureur du Roi. Ils ont tout de suite protégé le périmètre pour tenter de trouver d’éventuelles preuves. Je sais qu’ils ont tout fait pour venir en aide à cette personne. Malheureusement, elle a succombé à ses balles“, commente le bourgmestre.

> Un homme tué par balles à Saint-Josse-ten-Noode

Selon l’élu, “le mode opératoire s’apparente plus à un règlement de compte. Mais ce qu’il faut retenir – et ce que soulignait souvent Julien Moinil (le procureur du Roi de Bruxelles, ndlr), c’est aussi des trottinettes. On vient dans un quartier où on tire et on bat. Cette question doit être de nouveau traitée. Il y a une facilité aujourd’hui avec laquelle on peut tuer, faire des fusillades. Et, souvent, le mode opératoire qui est choisi, c’est les trottinettes“.

