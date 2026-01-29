Un homme tué par balles à Saint-Josse-ten-Noode

Un homme a été tué par balles jeudi soir à Saint-Josse-ten-Noode, a confirmé la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

Les faits se sont produits aux alentours de 19h20, rue Gillon, au croisement de la rue du Méridien, où les services de police ont été appelés pour des coups de feu.

Arrivés rapidement sur les lieux, les forces de l’ordre et les services de secours ont pris en charge une victime retrouvée au sol, blessée par balles. Des tentatives de réanimation ont été effectuées, mais elles sont restées sans succès. La victime, un homme majeur, a succombé à ses blessures, précise la police.

Le parquet de Bruxelles a immédiatement été informé des faits. Il a ordonné plusieurs devoirs d’enquête afin de déterminer les circonstances exactes de la fusillade. Les autorités judiciaires sont descendues sur place jeudi soir.

Afin de préserver l’intégrité de l’enquête en cours, aucun commentaire supplémentaire ne sera communiqué à ce stade, indique encore la police de la zone Bruxelles-Nord par la voix de sa porte-parole, Katlien Breugelmans.

Belga – Photo : Belga