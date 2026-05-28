Ahmed Mouhssin : “Le problème c’est qu’Emir Kir triche et ment depuis longtemps”

L’annonce de la mise sous tutelle coercitive de Saint-Josse suscite de vives réactions, notamment dans l’opposition locale, où certains estiment que la situation actuelle découle directement de la gestion de la commune.

La Région bruxelloise a décidé de placer Saint-Josse sous tutelle coercitive en raison de ses graves difficultés financières. Une mesure exceptionnelle, jamais utilisée à Bruxelles depuis 1976, qui permettra à la Région de surveiller de près la gestion de la commune, voire de la reprendre si nécessaire.

Selon le ministre des Pouvoirs locaux Ahmed Laaouej (PS), la commune fait face à des “dysfonctionnements systémiques” et à une situation financière jugée très préoccupante, avec un déficit de plus de 30 millions d’euros. Plusieurs aides régionales ont déjà été accordées, sans permettre de redresser les comptes.

► Reportage | La commune de Saint-Josse placée sous tutelle coercitive, Emir Kir dénonce une “violence inouïe”

Le bourgmestre Emir Kir dénonce de son côté une “violence inouïe”.

“Le problème, c’est qu’Emir Kir triche et ment depuis longtemps”, réagit d’Ahmed Mouhssin, chef de groupe Écolo à Saint-Josse et opposant de longue date à Emir Kir. Ce conseiller communal donne raison à la Région dans le lancement d’une procédure pouvant déboucher sur la mise sous tutelle de la commune. Pour lui, si la situation financière est catastrophique, c’est la conséquence d’une mauvaise gestion.