Foyer anderlechtois : “Ce n’est pas un dossier contre le PS ni contre le logement social, c’est un dossier pour un système juste et transparent”

Imane Benguenani (Anders) met la pression sur la majorité bruxelloise autour du dossier du Foyer anderlechtois lors de son passage chez Bonsoir Bruxelles.

Les députés bruxellois se dirigent vers la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les soupçons de clientélisme au sein du Foyer anderlechtois, la société de logements sociaux d’Anderlecht. Cette demande, soutenue par plusieurs partis, sera discutée lundi au Parlement et pourrait devenir un enjeu politique majeur au sein de la majorité régionale.

Selon les révélations d’un reportage de l’émission “Pano” (VRT), des messages et échanges vocaux laisseraient penser que le président du Foyer anderlechtois, Lotfi Mostefa (PS), aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux.

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Le président d’Anders, Frédéric De Gucht, estime qu’en l’absence de commission d’enquête, la situation pourrait conduire à un retrait de son parti de la majorité bruxelloise. Une position assumée également par la cheffe de groupe d’Anders à la Région, Imane Benguenani.