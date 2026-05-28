Zone 30 et radars à Bruxelles : faut-il revoir le dispositif ?

Plus de 322.000 procès-verbaux pour excès de vitesse ont été dressés sur les routes bruxelloises au cours des six premiers mois de l’année 2025. Un chiffre qui interroge sur l’efficacité des contrôles, cinq ans après la généralisation de la zone 30 dans la capitale. Invités de Bonsoir Bruxelles, Benoit Godart, porte-parole de VIAS et Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring ont débattu sur la pertinence des zones 30 et des radars automatiques dans l’émission Bonsoir Bruxelles ce jeudi.

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la zone 30 quasi généralisée à Bruxelles, le débat sur les limitations de vitesse est relancé. Les nombreux contrôles réalisés dans la capitale, tout comme le volume d’infractions constatées, interrogent certains acteurs de la mobilité sur la pertinence de certaines limitations et sur l’efficacité du dispositif actuel.

Pour Benoît Godart, l’augmentation du nombre de radars produit progressivement des effets sur le comportement des automobilistes : “Le nombre de radars a augmenté à Bruxelles et, entre-temps, on voit dans nos enquêtes que le pourcentage de conducteurs qui disent dépasser les limitations de vitesse tous les jours a baissé de moitié“, explique-t-il. Le porte-parole de Vias souligne également une spécificité bruxelloise. Selon lui, les excès de vitesse constatés dans la capitale sont souvent plus importants qu’ailleurs dans le pays : “ Le nombre d’excès de vitesse à Bruxelles est différent qu’au fédéral puisqu’à Bruxelles il y a quand même 42 % des excès de vitesse qui sont de plus de 10 km/h et quand on roule au moins à 40 km/h, on a déjà 6 km/h de marge technique donc ce sont des gens qui en réalité roulaient à 46 km/h tandis qu’au niveau fédéral on est à trois quarts des gens qui ont des petits excès de vitesse. Donc à Bruxelles ce ne sont pas nécessairement de tout petits excès de vitesse.” analyse-t-il.

La vitesse, un facteur aggravant

Du côté de Touring, le constat est nuancé. Si l’organisation reconnaît l’importance du respect des limitations, elle estime que le débat doit aussi porter sur la cohérence des règles en vigueur : “Quand il y a un mort à Bruxelles, ce n’est jamais à 30 à l’heure“, rappelle Lorenzo Stefani. Selon le porte-parole de Touring, la vitesse n’est pas nécessairement à l’origine de la majorité des accidents. “Il y a énormément d’accrochages à Bruxelles, que ce soit avec les transports en commun, entre véhicules ou entre piétons et cyclistes. La vitesse n’est pas la première cause d’accident, mais c’est la première cause qui aggrave un accident” explique M. Stefani.

Touring demande un audit

Les chiffres énoncés par le porte-parole de VIAS ne conduisent toutefois pas Touring à réclamer davantage de contrôles. L’organisation demande plutôt un audit des limitations de vitesse et des radars automatiques afin de vérifier si certaines règles restent adaptées à la réalité du terrain. Pour Lorenzo Stefani, le respect des limitations passe aussi par leur cohérence : “C’est franchement une question de mettre les vitesses pour avoir une réglementation dans l’environnement qui va faire que les gens vont adhérer si c’est justifié et cohérent”, estime-t-il.

Face au nombre élevé d’infractions, Touring réclame aujourd’hui un audit des limitations de vitesse et des radars automatiques dans les trois régions du pays.

L’organisation souhaite vérifier si certaines limitations sont adaptées à la configuration des voiries et s’interroge également sur le rôle des “super-radars”, ces dispositifs qui génèrent plusieurs milliers de procès-verbaux chaque année.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Benoit Godart et Lorenzo Stefani au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles