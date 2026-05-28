Bpost et les syndicats trouvent un accord social

“Cette CCT apporte de la clarté et des garanties, tant pour nos collaborateurs que pour l’entreprise. Nous avons écouté les préoccupations de nos collaborateurs et avons consenti à de nombreuses avancées, comme l’augmentation des chèques-repas”, s’est félicité Chris Peeters, CEO de Bpost.

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Fin mars, un grave conflit social a éclaté au sein de l’entreprise postale en raison de son plan de transformation. Celui-ci prévoit notamment des horaires de tournées plus tardifs pour les facteurs afin de s’adapter aux règles du marché des colis.

Plusieurs éléments de la convention collective de travail sont liés à cette nouvelle organisation. “Les nouveaux horaires de début de tournées des facteurs (initialement décalés de 2 heures) ont notamment été adaptés, passant de 2 heures à 1 heure 45, tout en laissant la possibilité de variations locales”, indique Bpost dans un communiqué. “Une flexibilité supplémentaire est également offerte pour les heures de début de service dans le cadre du nouveau plan de transport”, souligne-t-elle.

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