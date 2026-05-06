Bpost estime l’impact de la grève de son personnel à 15 millions d’euros

Bnode, la maison-mère de Bpost, estime l’impact des récentes grèves de son personnel belge à environ 15 millions d’euros sur son Ebit (résultat avant intérêts et impôts), indique mercredi le groupe postal à l’occasion de la publication de ses résultats au premier trimestre.

L’entreprise a enregistré 1,063 milliard d’euros de revenus durant ces trois premiers mois de l’année, soit une baisse de 5% sur un an.

Fin mars, un important conflit social a éclaté chez Bpost, entraînant plusieurs semaines de grèves et empêchant la distribution de millions de lettres ainsi que de centaines de milliers de colis. Le personnel s’oppose à un projet de la direction visant à décaler les horaires de travail des facteurs. Bpost doit s’adapter aux règles du marché des colis, ce qui implique des tournées plus tardives, explique l’entreprise.

La grève a donc pris fin ce mardi. L’entreprise met tout en œuvre pour rattraper le retard accumulé. Cela pourrait prendre une dizaine de jours, ajoute le porte-parole.

Les discussions sur les plans de la direction se poursuivent néanmoins. Les négociations entre l’entreprise, les syndicats et les conciliateurs sociaux reprendront mercredi.

Belga