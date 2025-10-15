Elisabeth Degryse (Les Engagés) : “Ces mesures étaient attendues et constituent la seule solution”

Les mesures d’économie annoncées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) n’ont rien d’une surprise, indique ce matin la ministre-présidente et ministre de la Culture de la FWB. Elles étaient attendues, et constituent la seule solution pour pérenniser la situation, indique ce matin Elisabeth Degryse. Elle était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

L’objectif c’est 1,2 milliards de déficit à l’horizon 2029. “Ce n’est effectivement qu’une stabilisation du déficit. Les experts estimaient qu’il fallait aller plus loin mais nous avons fait le choix politique de rester sur notre trajectoire initiale.” Soit une diminution progressive du déficit qui s’élève aujourd’hui d’1,6 milliard. En dépit des mesures prises, l’endettement en fin de la législature culminera tout de même aux alentours de 15 milliards, à confirmé la ministre-présidente.

Autre chiffre livré ce matin par Elisabeth Degryse : le montant des charges d’intérêt, qui sont aujourd’hui de 300 millions d’euros, ce qui équivaut à tout le budget de la culture. Ce chiffre passera à 600 millions en fin de législature. “Ce sont des moyens qu’on paie au banque et qu’on ne peut pas utiliser pour nos politiques et c’est cela qui nous guide aujourd’hui.”

Face au sous-financement chronique de la FWB, la solution se trouve-t-elle dans une révision de la clé de financement, et donc pas une réforme de l’Etat ? “J’ai toujours dit que je ne mettrais pas la FWB en position de demande d’une révision de la Loi spéciale de financement, parce qu’une réforme de l’Etat n’est pas la solution.” D’autres outils doivent être mobilisés comme la clé élèves et les ententes avec les partenaires francophones, dans le cadre par exemple de nouveaux transferts de compétences.

“Notre volonté : un minerval progressif”

Elisabeth Degryse défend les choix de son gouvernement. “Bloquer l’indexation du minerval depuis 14 ans n’était pas réaliste” Pour rappel, le minerval plein va passer de 835 euros à 1194 euros. “Mais notre volonté est de faire un minerval progressif. Les boursiers ne paieront rien.” Autre catégorie visée : le minerval intermédiaire de 374 euros, qui est peu utilisée aujourd’hui, bénéficiant à 1 % des étudiants. Dix pourcents des étudiants devraient à l’avenir en bénéficier, assure la ministre. Enfin, la catégorie à 835 sera maintenue. “Cela se fera donc en fonction des revenus. L’idée est de faire un minerval progressif, pas de faire payer 1200 euros à tout le monde.”

Culture : “Nous ne voulons pas figer l’ensemble du secteur”

Ministre de la Culture, Elisabeth Degryse a précisé les mesures annoncées dans son secteur. Elle a bien confirmé la non-indexation “de toute une série de subventions mais toujours assortie de la phrase ‘dans le cadre des budgets disponibles’” et l’instauration d’un moratoire. “Un moratoire ce n’est pas faire une économie mais figer une enveloppe.” Des secteurs comme l’éducation permanente ou les bibliothèques ont cette année déjà été affectés. “Le secteur voulait plus de prévisibilité, donc on est transparent et on dit qu’il n’y aura pas de nouvelles reconnaissances en 2026, 2027 et 2028.” Pas de nouveaux agréments ne veut pas dire pas de dépenses. Les secteur reconnus continueront bien à fonctionner. “Nous ne voulons pas figer l’ensemble du secteur.” Les aides ponctuelles à la création existent toujours et les contrats-programmes en arts de la scène ne sont pas concernés par le moratoire.

La fin de Médiathèque nouvelle

La Médiathèque nouvelle a déjà été réorganisée par le passé. “A l’analyse de ses missions, nous constatons que plusieurs d’entre elles sont déjà prises en charge par d’autres acteurs et nous avons décidé d’arrêter Médiathèque nouvelle.” Mais pas du jour au lendemain, précise Elisabeth Degryse. En 2026, la dotation sera équivalente à la dotation actuelle, puis réduite d’un million en 2027. Enfin, l’activité sera arrêtée en 2028 “pour permettre un phasing out pour accompagner la structure dans la fin des emplois.” Il s’agira également de gérer la conservation de l’immense patrimoine de la Médiathèque.

