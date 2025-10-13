Syndicats, étudiants, ONG, artistes : manifestation nationale contre les réformes sociales

Ce mardi, les rues de la capitale seront le théâtre d’une manifestation nationale de grande ampleur, à l’appel des trois principaux syndicats du pays (FGTB, CSC et CGSLB) rejoints par plus de 40 organisations de la société civile. L’objectif est de protester contre un ensemble de mesures gouvernementales perçues comme une attaque généralisée contre le monde du travail, les services publics et la protection sociale.

■ Reportage de Michel Geyer, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira

Baptisée “Marche nationale des carrières”, la mobilisation entend rassembler travailleurs, étudiants, enseignants, artistes, professionnels de la santé et citoyens issus de nombreux secteurs. Les organisateurs espèrent dépasser la barre des 100 000 manifestants, rappelant ainsi, les mobilisations massives de 2014 et 2022. La manifestation vise à dénoncer un ensemble de réformes menées par le gouvernement fédéral dit “Arizona” et les exécutifs régionaux MR-Les Engagés en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le départ du cortège est prévu à 10h45 depuis la Gare du Nord, en direction de la Gare du Midi. De nombreuses perturbations sont attendues, notamment dans les transports publics (Stib, De Lijn) et les aéroports de Bruxelles et Charleroi, où aucun vol passager ne décollera ce jour-là.

