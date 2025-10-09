Formation bruxelloise : pour la CGSP, le poids de l’austérité ne peut peser sur le personnel et les services publics

La CGSP a exigé jeudi que les négociateurs bruxellois “cessent de faire porter le poids de l’austérité sur le personnel et les services publics”.

“487 jours sans gouvernement en Région bruxelloise. L’impasse politique se fait de plus en plus sentir dans le fonctionnement quotidien de l’administration et des services publics. En raison du gel des recrutements en vigueur depuis décembre 2023, des projets planifiés depuis des années sont mis sur pause, la charge de travail augmente et les engagements indispensables ne se font plus. Les associations et les partenaires publics perdent leurs subsides, ce qui entraîne des licenciements”, a épinglé le syndicat socialiste des services publics, dans le contexte des négociations en cours pour tenter de trouver un accord, fût-ce sur un budget.

La CGSP a rappelé l’avertissement du Comité de monitoring budgétaire d’il y a un mois: la Région pourrait bientôt ne plus être en mesure d’honorer ses obligations financières, y compris le paiement des salaires. “Alors que six partis (MR, PS, Les Engagés, Groen, Vooruit et Open VLD) négocient actuellement le budget 2026, il est question de 750 millions d’économies via des coupes budgétaires et de 250 millions via de nouvelles recettes. Que l’Open VLD réclame davantage de coupes est pour le moins ironique: ce parti détient le portefeuille des Finances et du Budget depuis 2000. Admettre qu’il faut encore réduire les moyens publics, c’est reconnaître l’échec de sa propre politique. À force de vouloir dégraisser l’État, on l’a transformé en malade anorexique”, a fustigé le syndicat.

Pour la CGSP, les fonctionnaires ne sont pas les responsables, mais bien les victimes des politiques menées depuis 25 ans. Les véritables coupables sont ceux qui, depuis un quart de siècle, prennent de mauvaises décisions. “Un budget sain passe par un service public fort, pas par son affaiblissement”, a-t-elle conclu.

