Donald Trump a une “affection particulière” pour Philippe et Mathilde, selon Bill White

L’ambassadeur américain en Belgique, Bill White, a reçu mercredi un groupe de journalistes belges pour évoquer la rencontre qu’il a eue lundi avec le roi Philippe et la reine Mathilde. “Le président Trump m’avait dit à l’avance: tu vas adorer le roi et la reine”, a-t-il affirmé.

Le roi Philippe avait prévu lundi une réunion de 45 minutes avec les trois ambassadeurs américains en Belgique. Outre Bill White, l’ambassadeur auprès de l’Union européenne et celui auprès de l’OTAN étaient présents. “Après une heure et demie, nous étions toujours en train de discuter”, a déclaré M. White. “Le Roi a porté un toast au champagne pour célébrer les 250 ans des États-Unis.”

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Bill White a relevé que Donald Trump lui avait dit à l’avance à quel point il appréciait le couple royal. “Lors du premier dîner que le président Trump a partagé avec le Roi et la Reine, à l’occasion de l’inauguration de Notre-Dame à Paris, il a déplacé son marque-place pour pouvoir s’asseoir à côté d’eux”, a-t-il déclaré. “Ils ont également eu une rencontre formidable lors du Forum économique mondial de Davos. En raison d’un retard de vol, le président Trump a alors dû annuler près de quarante rendez-vous, mais il a maintenu sa rencontre avec le Roi. Cela en dit long.”

M. White s’est entretenu avec le roi Philippe au sujet de l’avenir de l’énergie nucléaire en Belgique et de la coproduction. “Une décision sera prise d’ici la fin de l’année concernant la production éventuelle de missiles AMRAAM en Belgique“, selon lui. Ce système d’armement destiné au F-35 est actuellement produit par la société américaine Raytheon. La société wallonne FN Herstal pourrait obtenir une licence pour le produire à Zutendaal, dans le Limbourg.”Ce sera un accord très créatif“, a déclaré M. White. “Avec une entreprise wallonne qui construira une usine en Flandre.” De plus, les missiles belges ne seront pas uniquement embarqués à bord des F-35 belges. “Ils seront également utilisés par d’autres pays et même par les États-Unis“, a précisé l’ambassadeur.

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La question des mohels, qui pratiquent des circoncisions rituelles au sein de la communauté juive, n’a en revanche pas été abordée lundi, a précisé M. White. En mai, l’ambassadeur était intervenu dans ce dossier, en qualifiant de scandaleuse la volonté du parquet d’Anvers de poursuivre deux hommes pour des circoncisions illégales. Il a dit s’attendre à ce que cette question soit réglée par voie législative.

Belga