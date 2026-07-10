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Les Diables rouges ont reçu la visite du roi Philippe à Los Angeles

 L’Union belge de football (URBSFA) a partagé des images de cette rencontre sur les réseaux sociaux.

À la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l’Espagne, le roi Philippe a rendu visite aux Diables Rouges, jeudi à Los Angeles. Rudi Garcia et ses joueurs ont dîné à leur hôtel avec le souverain, qui assistera au match vendredi sur la côte ouest des Etats-Unis.

Il y a quelques jours, j’ai regardé votre match avec ma fille à 2h00 du matin“, a-t-il déclaré devant les joueurs et la caméra de l’URBSFA. “C’était magnifique. Je n’ai qu’un seul message pour vous : vous devez gagner. Et je suis certain que ce sera le cas. Ça dépend de vous.”

Le coup d’envoi sera donné à midi, soit 21h00 heure belge.

Belga/Photo : Union belge de football

 

 

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