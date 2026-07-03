Le Cinquantenaire n’a “jamais eu l’air aussi propre”: l’ambassadeur américain Bill White réagit à la polémique des feux d’artifice

“Le parc du Cinquantenaire n’a jamais eu l’air aussi propre” après la fête donnée sur le site dimanche à l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis, estime vendredi l’ambassadeur américain Bill White.

Le feu d’artifice tiré pour l’occasion fait désormais l’objet d’une enquête de la Régie des bâtiments (une institution fédérale), après que des dégâts ont été constatés lundi matin sur le toit et les frises du bâtiment historique.

> Une enquête est ouverte sur les dégâts au Cinquantenaire lors de la fête de l’ambassadeur américain

D’après Het Nieuwsblad, le revêtement du toit est noirci par endroits, tandis que des résidus de matériel pyrotechnique y ont été retrouvés et qu’une statue a été légèrement abîmée.

La ministre fédérale en charge de la Régie des bâtiments, Vanessa Matz (Les Engagés), a chargé la Régie de déterminer “objectivement si les éventuels dégâts sont consécutifs de l’événement ou des intempéries du week-end dernier”.

“Nous sommes en contact immédiat avec l’entreprise belge qui a été engagée pour cordonner la logistique de l’événement, dont le feu d’artifice“, souligne l’ambassadeur amérciain Bill White. “Nous avons été informés que l’entreprise traite de manière proactive toutes les questions liées à ce sujet avec les organismes compétents et qu’elle prendra les mesures qui seront nécessaires.”

Belga