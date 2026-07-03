Une enquête est ouverte sur les dégâts au Cinquantenaire lors de la fête de l’ambassadeur américain

Une enquête a été ouverte pour déterminer si le feu d’artifice tiré dimanche lors de la fête donnée au Cinquantenaire par l’ambassadeur américain a endommagé les Musées royaux d’Art et d’Histoire, écrivent vendredi les journaux flamands De Standaard et Het Nieuwsblad.

Les gestionnaires du bâtiment bruxellois, entre autres, ont en effet constaté des dégradations. Dans le cadre des festivités liées aux 250 ans des États-Unis, l’ambassadeur américain Bill White a organisé dimanche une grande fête sous l’arc de triomphe du parc du Cinquantenaire. Le feu d’artifice tiré pour l’occasion fait désormais l’objet d’une enquête de la Régie des bâtiments (une institution fédérale), après que des dégâts ont été constatés lundi matin sur le toit et les frises du bâtiment historique.

> Des dégâts constatés sur la toiture des Musées royaux d’Art et d’Histoire après le week-end dernier

D’après Het Nieuwsblad, le revêtement du toit est noirci par endroits, tandis que des résidus de matériel pyrotechnique y ont été retrouvés et qu’une statue a été légèrement abîmée.

La ministre fédérale en charge de la Régie des bâtiments, Vanessa Matz (Les Engagés), a chargé la Régie de déterminer “objectivement si les éventuels dégâts sont consécutifs de l’événement ou des intempéries du week-end dernier“.

Belga