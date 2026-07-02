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Des dégâts constatés sur la toiture des Musées royaux d’Art et d’Histoire après le week-end dernier

Au lendemain d’un week-end marqué par de violents orages et les célébrations du 250ᵉ anniversaire des États-Unis au parc du Cinquantenaire, des dégâts ont été constatés sur la toiture des Musées royaux d’Art et d’Histoire, rapporte La Capitale.

Les dommages concernent principalement les toitures et les corniches. Une statue fissurée a également été repérée, sans qu’il soit encore possible de déterminer si cette dégradation est récente. Des résidus pyrotechniques ont par ailleurs été retrouvés sur le toit, où certaines zones présentent des traces de noircissement.

Les autorités cherchent désormais à établir si ces dégâts sont dus aux intempéries survenues dans la nuit de samedi à dimanche, au feu d’artifice organisé dimanche soir, ou à une combinaison des deux. Informée dès lundi matin, la ministre fédérale Vanessa Matz a demandé à la Régie des Bâtiments de procéder rapidement à un état des lieux. Les dégâts ont été recensés, photographiés et transmis à Bruxelles Environnement afin d’en déterminer l’origine, précisent nos confrères.

À ce stade, aucune responsabilité n’a été établie. Un contact a notamment été pris avec l’artificier ayant assuré le spectacle pyrotechnique. Les organisateurs rappellent que l’événement avait reçu l’ensemble des autorisations requises. L’enquête se poursuit pour identifier la cause exacte des dommages sur le bâtiment classé.

Rédaction

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