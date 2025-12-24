Discours de Noël : le roi Philippe “exhorte” les négociateurs bruxellois “à se mettre enfin d’accord”

Le roi Philippe a prononcé son traditionnel discours de Noël sous le signe du “bien commun”. Il évoque “la sauvegarde de notre planète”, la guerre en Ukraine, le contexte politique fédéral, mais aussi le blocage politique bruxellois : “J’exhorte les négociateurs à se mettre enfin d’accord sur un programme au service du bien commun”.

“Le bien commun” est le fil conducteur du discours de Noël du roi Philippe cette année. “Il nous permet de vivre ensemble, dignement, en sécurité, dans un monde sain et juste“. Le souverain rappelle que le bien commun “doit rester au cœur de notre action, même lorsque cela exige de poser des choix difficiles. D’autant plus qu’il est aujourd’hui régulièrement relégué au second plan, voire rejeté au profit d’intérêts particuliers“.

Le roi des Belges évoque d’emblée la lutte pour le climat et la COP30 de Belém qui “n’a sans doute pas rencontré toutes les attentes“. Il partage néanmoins un message d’espoir : “Un nouveau pas important a été franchi : les forêts tropicales ont été reconnues comme un bien commun mondial, essentiel pour la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité“.

Un autre thème évoqué dans le discours est celui de la paix en Europe : “Notre bien commun le plus cher est aujourd’hui menacé par des ambitions hégémoniques, en particulier en Ukraine“. Le roi Philippe réaffirme l’engagement de la Belgique pour le peuple ukrainien. Il assure également que la position de notre pays sur les avoirs russes ne remet pas en cause cet engagement. Enfin, le souverain appelle à lutter contre la division au sein de l’Union européenne : “Ensemble, nos démocraties sont bien plus robustes qu’on ne pourrait le croire“.

Le roi Philippe “exhorte” à former un gouvernement bruxellois

Après le chapitre sur la situation internationale, le roi Philippe évoque les “négociations budgétaires difficiles” au fédéral : “Les décisions qui ont été prises doivent contribuer au redressement des finances publiques, tout en préservant notre modèle social et notre prospérité“. Il reconnaît que l’exercice budgétaire suscite des débats et des tensions, “il n’y a, en cette matière, pas de remède miracle ni de solution univoque“, mais rappelle l’importance de “la mise en œuvre des mesures annoncées“. Le roi Philippe demande à ce que “la solidarité continue de bénéficier pleinement à ceux qui en ont le plus besoin“.

Enfin, le roi Philippe consacre une assez large partie de son discours à la situation à Bruxelles. Durant plusieurs semaines, le roi a rencontré des personnes “qui s’investissent pour le bien commun“, à savoir des collectifs de quartier, du personnel soignant, des agents de police ou encore du personnel d’entretien des espaces publics. “Elles me font aussi part d’un certain découragement et d’un sentiment d’abandon face aux difficultés qu’elles rencontrent“, regrette le Roi. “Ces difficultés se sont aggravées par la longueur déraisonnable de la formation d’un gouvernement bruxellois“.

Le discours s’achève sur un message destiné aux négociateurs bruxellois : “À l’heure où les défis auxquels la région est confrontée deviennent de plus en plus criants, j’exhorte les négociateurs à se mettre enfin d’accord sur un programme au service du bien commun“.

La rédaction – Photo : Palais Royal