Le roi Philippe à Schaerbeek pour évoquer la propreté avec des acteurs de terrain

La visite a commencé vers 11h00 par une tournée dans les rues autour du parc Josaphat. Deux éboueurs et agents de la propreté schaerbeekois ont accompagné le souverain et lui ont expliqué l’ampleur du phénomène des dépôts clandestins et les difficultés liées à la gestion des déchets dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Au fil de la promenade, le roi Philippe a également été confronté au problème croissant de l’usage de protoxyde d’azote, reconnaissable aux nombreuses cartouches vides abandonnées dans l’espace public.

La visite s’est poursuivie par une table ronde réunissant plusieurs associations actives dans la propreté et la sécurité urbaines, dont le collectif Brussel (Pou)Belle, engagé contre les dépôts clandestins, la fédération des comités de quartier Les Quarante Comités ainsi que le comité Voltaire-Eenens-Metsys.

Durant l’échange, le Roi a rappelé l’importance de la propreté publique pour la qualité de vie en ville. Il a écouté attentivement les préoccupations des acteurs de terrain, qui ont décrit une situation rendue plus difficile par la multiplicité des niveaux de pouvoir concernés.

Selon Eric Vandezande (Les Quarante Comités), le problème de propreté trouve ses racines dans la complexité institutionnelle et dans la précarité vécue par une partie des habitants, dont beaucoup concentrent leur énergie sur des enjeux de survie plutôt que sur l’entretien de l’espace public. Il estime qu’une société excluante génère à la fois insécurité et saleté, tandis que le collectif Brussel (Pou)Belle souligne que le Roi a exprimé son inquiétude en tant que citoyen bruxellois confronté, lui aussi, aux déchets dans l’espace public.

