Propreté : un collectif demande une commission citoyenne

Dépôts clandestins, canettes jonchants le sol, mégôts… Face à la malpropreté de la capitale, un collectif de citoyens bruxellois a décidé d’agir.

Plusieurs citoyens, lassés de vivre dans des quartiers salis ont récolté 1000 signatures pour demander la mise sur pied d’une commission mixte composée de citoyens tirés au sort et de parlementaires. Et ceux qu’ils ont constaté, c’est que, comme eux, beaucoup de Bruxellois en ont marre. “Il y a un sentiment de frustration. Les gens ne comprennent pas pourquoi leur quartier est sale, pourquoi on y voit des dépôts clandestins et pourquoi ça ne peut pas être aussi propre que dans d’autres villes européennes. Ils demandent des actions politiques”, explique une membre du collectif Brussels (Pou)belle.

Pour le collectif, une des racines du problème, c’est la multiplication des acteurs compétents en matière de propreté. “On demande qu’il y ait une forte décision politique prise. Qu’on puisse avoir un pouvoir décisionnel global par rapport à la question de la propreté”, affirme une autre membre du collectif.

Mercredi, le bureau du Parlement régional devra se prononcer sur la tenue de cette commission mixte, et les citoyens quant à eux, continueront de se mobiliser.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Frédéric De Henau et Pierre Delmée