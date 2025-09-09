Le roi Philippe reçoit 12 “héros du quotidien” au Palais

Le roi Philippe a reçu, mardi après-midi, 12 citoyens sélectionnés dans le cadre de BeHeroes, une initiative du Fonds Prince Philippe, géré par la Fondation Roi Baudouin. Celle-ci met à l’honneur des “héros du quotidien” dont l’engagement contribue à rendre la société plus humaine et plus solidaire.

BeHeroes est une initiative citoyenne née en 2020 et qui visait à l’origine à mettre en lumière les héros et héroïnes du secteur des soins de santé. Le concept s’est ensuite élargi pour célébrer toutes les formes d’engagement citoyen et mettre en lumière des héros et héroïnes du quotidien issus de tous les horizons.

Parmi plus de 200 candidatures introduites, un jury indépendant a sélectionné 50 personnes parmi lesquelles 12 – six néerlandophones, cinq francophones et une germanophone – ont finalement rencontré le Roi mardi.

Du haut de ses 89 ans, Simone Stillaert, de Bruxelles, est l’héroïne 2025 la plus âgée. Elle s’engage depuis 75 ans auprès de la Croix-Rouge, où on la surnomme la “grand-mère”.

Les plus jeunes, Sabrina Shariff et Louise Vanpée-Schauwers sont originaires respectivement du Brabant wallon et du Brabant flamand. La première est étudiante en droit et donne des cours de néerlandais avec Schola ULB. La seconde est infirmière à l’UZ Leuven et bénévole dans une maison d’accueil pour jeunes atteints de cancer.

Parmi les autres profils se trouvent Ali El Abbouti (37), éducateur à Molenbeek; Juliette Berguet (48), fondatrice de l’ASBL BAOB Brussels qui accompagne des patientes atteintes de cancer; Sabri Belhadj (42), directeur d’un club de boxe à Anvers; Marc Dürnholz (66) originaire de Liège et dont le service braillepost.be permet aux personnes aveugles d’échanger des lettres; Nela Denisijevic (44), ancienne animatrice de talk-show originaire de Sarajevo; Agnes Steenssens (72), une Anversoise qui rend visite à des prisonniers sans contacts et milite contre la peine de mort; Fred Monsuur (50), qui achète et aménage des maisons dans le Limbourg pour faciliter l’accès au logement des jeunes défavorisés; Bernard Willemart (63), de Namur, qui a fondé un service de transport pour les patients atteints de cancer et un centre de rééducation; et Ghizlane Zaid (37), qui œuvre au sein de l’ASBL “Samen voor Morgen”, pour aider les enfants en difficulté scolaire et accompagne les parents issus de l’immigration.

Reportage | Ali et Simone : portrait de deux BeHeroes

Belga – Photo : Belga