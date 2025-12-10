Passer la navigation
Le roi Philippe a rencontré des policiers de la zone Bruxelles Capitale Ixelles

Le roi Philippe a visité mercredi la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles (PolBru), a indiqué en soirée le Palais dans un communiqué de presse.

Le souverain s’est d’abord entretenu avec des agents de la patrouille à vélo dans le parc de Bruxelles, qui lui ont expliqué comment ils assuraient la sécurité du parc et de ses alentours. Il a ensuite parcouru plusieurs quartiers bruxellois à bord d’un fourgon de police afin de mieux comprendre l’approche sécuritaire déployée dans la capitale.

Le Roi s’est enfin rendu au commissariat du quartier Dansaert, où des agents de police lui ont exposé les défis sécuritaires auxquels ils étaient confrontés au quotidien.

Belga

BX1
