“Dialogue social, respect total” : le secteur des arts de la scène manifeste devant le SPF Emploi

Le secteur des arts de la scène s’est rassemblé mercredi devant le Service public fédéral (SPF) Emploi à Bruxelles, à l’initiative des syndicats.

Ceux-ci exigent la création d’une convention collective de travail (CCT) autorisant l’installation de délégations syndicales au sein des opérateurs culturels de moins de 50 travailleurs.

“La commission paritaire du spectacle (CP 304) existe depuis 1938, et dès 1968, la question du statut du délégué syndical apparaissait dans les débats“, a expliqué Thomas Gonzalez du Setca Culture BHV. “Pourtant, plus d’un demi-siècle plus tard, et alors que la plupart des commissions paritaires disposent depuis longtemps d’une CCT sectorielle en la matière, la CP 304 reste un parent pauvre“, a-t-il ajouté.

Les employeurs se disent “enfin prêts à ouvrir les négociations“, selon le syndicaliste. Le front commun syndical a dès lors décidé de se réunir afin de mettre la pression sur le banc patronal, ou représentants des employeurs qui siègent au sein de la CP 304, dans le cadre de négociations.

“Les patrons ont longtemps freiné des quatre fers pour la création de cette CCT“, a appuyé Marc Scius de la CSC Culture. “Pourtant, la délégation syndicale permet de fluidifier le dialogue social et d’éviter que les conflits ne s’enveniment.”

Le front commun syndical a lancé cet appel afin que les “différents militants et affiliés viennent nous soutenir et jouer un peu sur le rapport de force qui s’installe au sein de la CP“, a poursuivi M. Gonzalez.

Durant l’action, syndicats et militants, tant francophones que néerlandophones, ont scandé différents slogans : “Dialogue social, respect total“, “Mobilisation, pas de concertation“, ou encore “La culture tous unis, tous dans la rue réunis“. Ils ont ensuite, vers 14h00, accueilli les membres de la CP devant le SPF Emploi, où devait se tenir une réunion, avec une haie d’honneur et des applaudissements.

Belga – Photo : Belga Image