Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Deux suspects placés sous mandat d’arrêt après les tirs samedi à Molenbeek

Samedi 16 août, peu avant 16h00, la police est intervenue après des coups de feu tirés dans la rue de l’École.

Deux personnes ont été placées sous mandat d’arrêt à la suite de l’incident de tirs survenu samedi rue de l’École à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles par la voix de sa porte-parole Laura Demullier.

Samedi 16 août, peu avant 16h00, la police est intervenue rapidement après des coups de feu tirés dans la rue de l’École. Sur place, les policiers ont retrouvé un jeune homme de 20 ans blessé et en possession d’armes. Il a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un suspect âgé de 23 ans a également été interpellé. Plusieurs douilles ont été découvertes sur les lieux, et le laboratoire de la police fédérale ainsi qu’un expert balistique ont été sollicités pour procéder aux constatations.

L’individu le plus âgé a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat, port et détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation, détention de stupéfiants en association et manifestement destinés à la vente, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent.

Le deuxième suspect a, lui aussi, été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation, détention de stupéfiants en association et manifestement destinés à la vente, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

19 août 2025 - 14h54
Modifié le 19 août 2025 - 14h54
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales