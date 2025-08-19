Deux suspects placés sous mandat d’arrêt après les tirs samedi à Molenbeek

Samedi 16 août, peu avant 16h00, la police est intervenue après des coups de feu tirés dans la rue de l’École.

Deux personnes ont été placées sous mandat d’arrêt à la suite de l’incident de tirs survenu samedi rue de l’École à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles par la voix de sa porte-parole Laura Demullier.

Samedi 16 août, peu avant 16h00, la police est intervenue rapidement après des coups de feu tirés dans la rue de l’École. Sur place, les policiers ont retrouvé un jeune homme de 20 ans blessé et en possession d’armes. Il a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un suspect âgé de 23 ans a également été interpellé. Plusieurs douilles ont été découvertes sur les lieux, et le laboratoire de la police fédérale ainsi qu’un expert balistique ont été sollicités pour procéder aux constatations.

L’individu le plus âgé a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat, port et détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation, détention de stupéfiants en association et manifestement destinés à la vente, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent.

Le deuxième suspect a, lui aussi, été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation, détention de stupéfiants en association et manifestement destinés à la vente, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent

Belga