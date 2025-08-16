Un nouvel incident rue de l’école à Molenbeek

Un nouvel incident a eu lieu samedi après-midi dans la rue de l’Ecole à Molenbeek-Saint-Jean, selon une information du journal Het Laatste Nieuws confirmée par la police de Bruxelles-Ouest.

Les faits se sont déroulés cet après-midi. La police de la zone Bruxelles-Ouest est intervenue sur place et a constaté qu’un homme avait été blessé. Selon des témoignages recueillis par Sudinfo, un homme armé, circulant à trottinette, aurait braqué une arme en hurlant sur la victime, avant de lui assener des coups de crosse. Des coups de feux auraient été échangés.

La police ne confirme pas ces éléments, mais confirme en revanche que deux suspects ont été arrêtés.

Les pompiers ont emmené la personne à l’hôpital. Aucune information n’a pour l’instant été communiquée sur son état de santé.

BX1 avec Belga – Image Caravaggio

■ Explications sur place de Romain Vandenheuvel