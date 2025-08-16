Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un nouvel incident rue de l’école à Molenbeek

Un nouvel incident a eu lieu samedi après-midi dans la rue de l’Ecole à Molenbeek-Saint-Jean, selon une information du journal Het Laatste Nieuws confirmée par la police de Bruxelles-Ouest.

Les faits se sont déroulés cet après-midi. La police de la zone Bruxelles-Ouest est intervenue sur place et a constaté qu’un homme avait été blessé. Selon des témoignages recueillis par Sudinfo, un homme armé, circulant à trottinette, aurait braqué une arme en hurlant sur la victime, avant de lui assener des coups de crosse. Des coups de feux auraient été échangés.

La police ne confirme pas ces éléments, mais confirme en revanche que deux suspects ont été arrêtés.

Les pompiers ont emmené la personne à l’hôpital. Aucune information n’a pour l’instant été communiquée sur son état de santé.

BX1 avec Belga – Image Caravaggio

Explications sur place de Romain Vandenheuvel

Lire aussi :

Partager l'article

16 août 2025 - 17h30
Modifié le 16 août 2025 - 18h59
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales