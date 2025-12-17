Deux mois sans victoire : retour en chiffres sur la première partie de saison catastrophique du RWDM

Le RWDM Brussels joue ce soir son 17e match de championnat en déplacement contre le Club NXT. Il s’agit de la première rencontre des Bruxellois depuis le limogeage de Frédéric Frans. Christ Bruno sera le coach intérimaire du RWDM pour les deux derniers matchs de 2025.

Hasard du calendrier, le RWDM Brussels affronte ce soir l’adversaire de son dernier succès : le Club NXT. Les Molenbeekois avaient battu les Brugeois 3-1 le 18 octobre à domicile. Depuis, le RWDM enchaîne une série noire de sept matchs sans victoire en championnat.

Le RWDM est donc très loin de ses résultats de l’année dernière, où les Molenbeekois ont été dans la course au titre et à la promotion toute la saison avant d’échouer lors de la dernière journée de championnat. À la même période la saison passée, les Rouges et Noirs affichaient un bilan de 31 points sur 48 possibles. Après seize matchs de championnat cette saison, le RWDM Brussels n’a pas pris la moitié des points, avec un bilan famélique de 17 points sur 48.

Les absences de Ziani et le départ de Parzyszek

Alors pourquoi une telle différence ? Comment expliquer que les Molenbeekois ne luttent pas cette année pour retrouver la première division comme l’an dernier ? D’abord, il y a le licenciement de Yannick Ferrera à la suite de l’échec de la non-montée la saison dernière, remplacé par le coach belge Frédéric Frans, ancien joueur du Lierse, arrivé du Sporting Hasselt.

Ensuite, il y a des départs, et surtout celui du meilleur buteur et ancien capitaine des Molenbeekois la saison dernière : Piotr Parzyszek. L’attaquant polonais a été transféré au club finlandais de KuPS, où il s’illustre notamment en Conference League. La saison dernière, Parzyszek était impliqué dans plus d’un but sur quatre, avec 8 buts et 5 passes décisives sur les 41 buts du RWDM en Challenger Pro League.

► Lire aussi | Le RWDM Brussels se sépare de son entraîneur Frédéric Frans

Enfin, il y a aussi l’absence du nouveau capitaine, Ilyes Ziani. Le milieu de terrain faisait partie des hommes les plus efficaces du RWDM, avec 7 buts et 8 passes décisives lors de la saison 2024/25. Ziani est blessé au genou depuis le début du mois d’octobre.

Avant la blessure de Ziani, le RWDM affichait un bilan de dix points sur 21. Depuis que le Marocain de 22 ans n’occupe plus le milieu de terrain de Molenbeek, le bilan est catastrophique, avec seulement une victoire, quatre partages et quatre défaites : sept points sur 27, soit seulement 26 % des points. Le calvaire des Molenbeekois va peut-être bientôt prendre fin : Ziani pourrait revenir dans le courant du mois de janvier. ► Lire aussi | Challenger Pro League : le RWDM perd son capitaine Ilyes Ziani, blessé au genou Quand on observe, comme sur le graphique ci-dessous, les cinq joueurs les plus offensifs de la saison précédente (ceux ayant marqué le plus de buts et délivré le plus de passes décisives), on se rend compte que Ziani est blessé (rouge clair), que Parzyszek, Laâziri et Biron ont quitté le club (gris). Seul Gaëtan Robail est disponible pour le match de ce soir (rouge).

Un public un peu moins présent

De mauvais résultats qui ont un impact sur les affluences du stade Machtens. L’antre des Molenbeekois affiche un nombre de spectateurs un peu moins important en ce début de saison 2025/2026. Jamais le RWDM n’a dépassé les 3 000 spectateurs cette année lors de ses affiches à domicile. Cela avait été le cas une fois en 2024, lorsque le RWDM avait affronté La Louvière.

Lorsque les Molenbeekois affrontent le même adversaire, le constat est également présent. En 2024, RWDM-Beveren avait rassemblé un peu plus de 2 800 spectateurs. En 2025, la même affiche a attiré un peu moins de 2 400 spectateurs. Une rencontre qui symbolise une baisse moyenne de 400 spectateurs entre la première moitié de la saison 2025/2026 et la précédente.

Rémy Rucquoi