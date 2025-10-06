Passer la navigation
Challenger Pro League : le RWDM perd son capitaine Ilyes Ziani, blessé au genou

Le RWDM ne pourra plus compter sur son capitaine Ilyes Ziani pour une période évaluée à trois mois. Le Belgo-Marocain de 22 ans s’est blessé au genou à l’entraînement, la semaine dernière, et manquera au club bruxellois qui en a fait l’annonce lundi sur les réseaux sociaux.

Ziani n’était pas sur le terrain lors du déplacement à Eupen (2-2), samedi dernier. Toujours à la recherche d’une dynamique positive, le RWDM pointe à la 8e place du classement de la Challenger Pro League, avec 11 points sur 24.

Auteur de deux buts et d’une passe décisive cette saison, le milieu de terrain est un élément clé de l’équipe molenbeekoise. La saison dernière, il avait cumulé 7 buts et 9 assists en championnat.

06 octobre 2025 - 16h18
Modifié le 06 octobre 2025 - 16h18
 

