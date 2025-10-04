Faute d’avoir fourni les preuves de paiement de dettes fédérales et sociales, le RWDM se voit interdire tout transfert par la Commission des Licences de l’URBSFA.

La Commission des Licences de l’Union belge de football (URBSFA) a imposé une interdiction de transfert au RWDM, qui n’aurait pas fourni de preuves suffisantes pour le paiement de dettes fédérales et sociales. L’instance a publié vendredi sa décision après ses délibérations effectuées jeudi.

Les dettes fédérales concernent le paiement au club de Malines du transfert de Frederic Soelle Soelle, dont aucune preuve n’a encore été fournie à Malines ni à l’URBSFA. Sur le plan social, le club n’a pas produit les preuves de paiement de ses cotisations sociales pour le mois d’août 2025.

Le RWDM avait été convoqué à ce sujet par la Commission des Licences le 29 septembre, et s’est vu accorder un délai supplémentaire jusqu’au jeudi 2 octobre pour fournir les preuves de paiement exigées. Celles-ci n’ont pas encore été fournies à ce jour.

Comme l’écrit la Commission présidée par Bart Jan Meganck, “l’Auditorat pour les Licences est habileté à effectuer des contrôles et à surveiller le respect permanent de toutes les conditions de licence”. En cas de défaillance, il peut saisir la Commission qui constate l’infraction et impose des sanctions.

Dans ce cas, le RWDM est interdit de recrutement et se voit contraint d’inscrire deux joueurs (hors U21) de moins dans son effectif (23 au lieu de 25 joueurs). La Commission lui a également imputé les frais de la cause, à hauteur de 1.750 euros.

En cas de récidive cette saison, le club se verrait infliger un retrait de 3 points. Par après, chaque infraction consécutive entraînerait une nouvelle sanction de 3 points.

Belga – Photo : Belga Image