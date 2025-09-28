Passer la navigation
Challenger Pro League : le RWDM s’impose chez les U23 de Gand

Vainqueur 0-2 en déplacement à La Gantoise U23 dans le cadre de la 8e journée de la Challenger Pro League, le RWDM a mis fin à une série de deux défaites face au Lierse et Courtrai. Au classement, Lommel (14 points) reste 4e, le FC Liège (13) intègre le top 6, le RWDM (10), avec un match de moins, est 8e et les jeunes Buffalos se retrouvent 9e (8 points).

Les visiteurs ont pris l’ascendant et sur un corner botté par Gaëtan Robail, Djovkar Doudaev a surgi au premier poteau pour reprendre le ballon de la tête (17e, 0-1). Les Bruxellois sont restés à la manoeuvre et ont obligé les Buffalos à reculer. Profitant d’une mauvaise relance de la défense gantoise, Yacine Chaib a servi Usman Simbakoli qui a doublé l’écart d’une frappe à distance (34e, 0-2).

28 septembre 2025 - 18h22
Modifié le 28 septembre 2025 - 18h22
 

