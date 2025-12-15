Le RWDM Brussels se sépare de son entraîneur Frédéric Frans

Le RWDM Brussels a annoncé dimanche soir se séparer de son entraîneur Frédéric Frans ainsi que de ses deux adjoints Michaël Jonckheere (T2) et Dries Van Meirhaeghe (T3). Le club bruxellois n’a plus gagné depuis le 18 octobre et se classe seulement 11e après 16 journées de Challenger Pro League (17 points).

“Pour les deux matchs de championnat restants en 2025, au Club Next (mercredi soir, ndlr) et à domicile contre le RFC Liège (dimanche prochain), Christ Bruno, actuel coach des U21 du club, est nommé T1 ad interim”, précise le RWDM.

Frédéric Frans, 36 ans, avait été nommé à la fin du mois de juillet. Il n’avait encore jamais entraîné en Challenger Pro League et remplaçait Yannick Ferrera, qui avait échoué à obtenir la promotion en Jupiler Pro League au terme de la saison 2024/2025.

Sous les ordres de Frans, le RWDM Brussels n’a gagné que quatre de ses 16 matchs de championnat et a été éliminé de la Coupe de Belgique par Genk fin octobre. Les Bruxellois ont été rejoints dans les arrêts de jeu par l’Olympic Charleroi samedi en Challenger Pro League (3-3).

