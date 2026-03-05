Deux mois après un incendie criminel, le Delhaize Arbre Ballon à Jette rouvre ses portes

Le Delhaize Arbre Ballon à Jette rouvre ses portes, deux mois après un incendie criminel qui avait causé de nombreux dégâts. Le magasin a été entièrement nettoyé et rénové. Fin décembre, la fermeture immédiate du commerce avait laissé le personnel et les clients sous le choc. C’est donc avec joie qu’ils ont fêté la réouverture. Le dossier est toujours à l’instruction au parquet de Bruxelles.

Dans la nuit de mardi 23 décembre au mercredi, les pompiers de Bruxelles ont été appelés vers 01h15 pour un feu extérieur, localisé au niveau de l’enclos à caddies du commerce. Le feu s’est rapidement propagé à l’intérieur du commerce ainsi qu’à la toiture et au faux plafond du magasin. Aucun blessé n’a été déplorer, mais les dégâts sont importants. “Les dégâts sont énormes, tant au niveau de la façade que de l’intérieur du magasin. Il y a tellement de dégâts qu’il est encore impossible d’estimer leur montant exact“, explique le porte-parole de l’enseigne Roel Dekelver à Bruzz.

Aucun suspect n’a encore été interpellé. “Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un expert en incendie se sont rendus sur place. L’enquête se poursuit afin, entre autres, d’identifier les suspects“, explique le parquet.

