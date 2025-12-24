Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Jette : incendie au Delhaize du quartier de l’Arbre ballon qui reste fermé

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi au supermarché Delhaize du quartier de l’Arbre Ballon, à Jette. Les pompiers de Bruxelles ont été appelés vers 01h15 pour un feu extérieur, localisé au niveau de l’enclos à caddies du commerce, a indiqué mercredi leur porte-parole, Walter Derieuw.

À l’arrivée des secours, une montée en puissance immédiate a été décidée, en raison d’une propagation du feu vers le magasin via une vitre brisée. Les équipes ont procédé à l’extinction des caddies en feu et à une pénétration forcée dans le bâtiment afin d’accéder à l’intérieur du commerce. L’incendie s’est légèrement propagé à la toiture et au faux plafond du magasin.
Le système de sprinklage – dispositif d’extinction automatique – s’est déclenché et a fonctionné correctement. Les locaux se sont toutefois retrouvés entièrement enfumés. Les pompiers ont ensuite procédé à l’extinction complète du sinistre et à la ventilation du bâtiment. L’origine de l’incendie reste à déterminer à ce stade.
Aucun blessé n’est à déplorer. En revanche, le magasin est hors service pour plusieurs jours, entraînant un important préjudice économique pour l’exploitant indépendant. Une grande partie des marchandises exposées à la vente ou stockées a été rendue impropre à la consommation, et une mise au chômage économique du personnel est envisagée.
Sur les réseaux sociaux, l’équipe du Delhaize Arbre Ballon a indiqué ne pas pouvoir accueillir les clients durant les fêtes. Le magasin a également lancé un appel à toute personne disposant d’informations utiles à les transmettre aux autorités compétentes.
À noter qu’un autre incendie extérieur, impliquant cette fois un feu de poubelles, s’est produit mercredi matin vers 08h40 au magasin Albert Heijn de la chaussée Romaine à Wemmel, situé dans le même secteur. Aucune confirmation d’un lien entre les deux incidents n’est possible actuellement.
Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales