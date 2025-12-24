Jette : incendie au Delhaize du quartier de l’Arbre ballon qui reste fermé

À l’arrivée des secours, une montée en puissance immédiate a été décidée, en raison d’une propagation du feu vers le magasin via une vitre brisée. Les équipes ont procédé à l’extinction des caddies en feu et à une pénétration forcée dans le bâtiment afin d’accéder à l’intérieur du commerce. L’incendie s’est légèrement propagé à la toiture et au faux plafond du magasin.

Le système de sprinklage – dispositif d’extinction automatique – s’est déclenché et a fonctionné correctement. Les locaux se sont toutefois retrouvés entièrement enfumés. Les pompiers ont ensuite procédé à l’extinction complète du sinistre et à la ventilation du bâtiment. L’origine de l’incendie reste à déterminer à ce stade.

Aucun blessé n’est à déplorer. En revanche, le magasin est hors service pour plusieurs jours, entraînant un important préjudice économique pour l’exploitant indépendant. Une grande partie des marchandises exposées à la vente ou stockées a été rendue impropre à la consommation, et une mise au chômage économique du personnel est envisagée.

Sur les réseaux sociaux, l’équipe du Delhaize Arbre Ballon a indiqué ne pas pouvoir accueillir les clients durant les fêtes. Le magasin a également lancé un appel à toute personne disposant d’informations utiles à les transmettre aux autorités compétentes.

À noter qu’un autre incendie extérieur, impliquant cette fois un feu de poubelles, s’est produit mercredi matin vers 08h40 au magasin Albert Heijn de la chaussée Romaine à Wemmel, situé dans le même secteur. Aucune confirmation d’un lien entre les deux incidents n’est possible actuellement.