Deux accidents graves le même jour à Bruxelles : une ASBL demande d’enquêter sur la formation des chauffeurs de bus De Lijn et du TEC

Après deux collisions graves impliquant des bus le 3 mars à Bruxelles, l’ASBL Heroes for Zero demande l’ouverture d’une enquête sur la formation des chauffeurs de bus.

L’ASBL Heroes for Zero demande vendredi une enquête sur la formation des chauffeurs de bus des régions voisines après les deux collisions graves survenues le 3 mars dernier à Bruxelles. L’association demande aussi d’avoir une approche systématique et de revoir les infrastructures défaillantes.

Le mardi 3 mars, un accident de la circulation s’est produit à l’intersection de l’avenue de la Porte de Hal et de la rue d’Angleterre à Saint-Gilles. L’accident impliquait un enfant de 7 ans et un bus. L’enfant a été grièvement blessé.

Le même jour, un accident entre une trottinette et un bus De Lijn a fait un blessé grave au niveau de la place Rogier à Bruxelles.

“Face à la gravité de ces faits”, Harold Habousha, coordinateur de l’ASBL Heroes for Zero appelle la ministre bruxelloise de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt, à lancer une enquête sur le niveau de formation des chauffeurs du réseau Letec et de De Lijn amenés à circuler en Région bruxelloise. L’association souhaite qu'”une comparaison rigoureuse avec les standards appliqués aux chauffeurs de la STIB soit menée”.

L’association souligne également que la question ne peut se limiter à la responsabilité individuelle des conducteurs ou des victimes. Une approche systémique est nécessaire pour prévenir de nouveaux drames, à commencer par une analyse approfondie des circonstances précises.

“La gravité des faits sur des lieux très denses appelle à adapter le protocole”, souligne l’ASBL. “Pour ce qui est de la collision à Porte de Halle, l’infrastructure est clairement défaillante pour assurer la sécurité du flux piéton très important à ce croisement. La programmation des feux de circulation, faisant coïncider le trafic virant à droite avec la traversée des piétons, la forte densité de la circulation à cet endroit, le trottoir partagé entre cyclistes et piétons, une oreille de trottoir trop étroite, sont tous des facteurs mettant potentiellement en danger les piétons.”