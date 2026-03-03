 Aller au contenu principal
Un enfant de cinq ans grièvement blessé après avoir été renversé par un bus LeTec près de la Porte de Hal

Un enfant a été renversé mardi après-midi par un bus de la société wallonne de transports publics LeTEC à proximité de la Porte de Hal à Bruxelles. Bruzz avait annoncé l’information et elle a été confirmée par les pompiers bruxellois.

L’accident s’est produit vers 17h30, mais les circonstances exactes restent encore floues. L’enfant, âgé d’environ cinq ans, a été grièvement blessé et a été transporté à l’hôpital sous la supervision d’une équipe du SMUR.

Belga – Photo : Belga Image

