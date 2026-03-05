Action de soutien au Parvis de Saint-Gilles pour l’enfant renversé par un bus

Mardi après-midi, Enzo, 7 ans, a été renversé par un bus LeTEC à proximité de la Porte de Hal à Bruxelles.

“Le mardi 3 mars vers 17h20, un accident de la circulation s’est produit à l’intersection de l’avenue de la Porte de Hal et de la rue d’Angleterre à Saint-Gilles“, a rapporté le parquet de Bruxelles. “L’accident impliquait un enfant de 7 ans et un bus. L’enfant a été grièvement blessé et se trouve dans un état critique. Il a reçu les premiers soins sur place avant d’être transporté à l’hôpital, où il est toujours en danger de mort.”

Un appel à la solidarité a été lancé et l’ASBL Shekinah organise une collecte d’argent ce jeudi après-midi au Parvis de Saint-Gilles. “Tout l’argent collecté sera transmis aux parents.”

■ Alice Dulczewski est allée à la rencontre de l’association:

Le ministère public ajoute que le conducteur du bus a été soumis à un test d’alcoolémie et à un test salivaire, qui se sont révélés négatifs. Le service d’aide aux victimes de la police a été sollicité pour assister les personnes impliquées.

On apprend ce mercredi que les médecins ont dû amputer une des jambes du petit Enzo. “Enzo a du subir de nombreuses opérations, et au final a dû se faire amputer d’une jambe. Selon les infos dont on dispose, il traversait sur le passage piéton au feu vert pour piétons. Malheureusement, c’est également vert pour le trafic provenant de la rue d’Angleterre et qui s’engage sur la latérale de la petite ceinture.“, écrit sur sa page Facebook le collectif la Ville aux enfants.

BX1