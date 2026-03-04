Le conducteur de trottinette percuté par un bus De Lijn n’est plus en danger de mort

Les jours du conducteur de trottinette percuté par un bus De Lijn mardi au niveau de la place Rogier ne sont plus en danger.

Un accident entre une trottinette et un bus De Lijn a fait un blessé grave mardi midi au niveau de la place Rogier à Bruxelles. “Vers 12h20, nos équipes ont été appelées pour un accident de la route survenu Place Rogier entre une trottinette et un bus De Lijn“, a déclaré la porte-parole de la zone de police, Victoire Lorand. “Les services de secours ont pris en charge la victime au volant de la trottinette, ses jours sont en danger.”

Ce mercredi matin, la police a communiqué sur l’état de santé de la victime. Elle indique qu’elle n’est plus en danger de mort.

L’enquête sur les circonstances de l’accident est toujours en cours. La police ajoute toutefois que le conducteur du bus a soufflé dans l’éthylotest et était déclaré “safe“. Ce dernier est en état de choc. La circulation a repris normalement à la place Rogier.

Belga – Photo et vidéo : Caravaggio