Un cycliste “dans un état critique” après un accident avec un automobiliste le long du canal

Un cycliste a été grièvement blessé dimanche matin dans une collision avec une voiture

Un grave accident a eu lieu le long du canal, à l’intersection du boulevard de Nieuport et de la rue Locquenghien, entre un automobiliste et un cycliste, dimanche matin vers 10 heures.

Selon un témoin, qui nous a contactés via notre bouton Alertez-nous, le conducteur aurait “grillé le feu rouge à toute vitesse et heurté le cycliste“.

La zone de police de Bruxelles Capitale/Ixelles confirme l’accident et l’intervention des secours : “Le cycliste a été transporté à l’hôpital et se trouve dans un état critique“. Le conducteur, sous le choc, a été emmené par la police pour prendre sa déclaration.

Les circonstances de l’accident font l’objet d’une enquête.

La rédaction – Photo : Google Street View