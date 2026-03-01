 Aller au contenu principal
BX1

Un cycliste “dans un état critique” après un accident avec un automobiliste le long du canal

Un cycliste a été grièvement blessé dimanche matin dans une collision avec une voiture

Un grave accident a eu lieu le long du canal, à l’intersection du boulevard de Nieuport et de la rue Locquenghien, entre un automobiliste et un cycliste, dimanche matin vers 10 heures.

Selon un témoin, qui nous a contactés via notre bouton Alertez-nous, le conducteur aurait “grillé le feu rouge à toute vitesse et heurté le cycliste“.

La zone de police de Bruxelles Capitale/Ixelles confirme l’accident et l’intervention des secours : “Le cycliste a été transporté à l’hôpital et se trouve dans un état critique“. Le conducteur, sous le choc, a été emmené par la police pour prendre sa déclaration.

Les circonstances de l’accident font l’objet d’une enquête.

La rédaction – Photo : Google Street View

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales