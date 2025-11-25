Des milliers d’agriculteurs attendus à Bruxelles le 18 décembre

Depuis un an, “les agriculteurs n’ont cessé d’alerter sur les réformes de la politique agricole commune (PAC) et du budget, la réglementation excessive qui restreint l’initiative agricole et la volonté de conclure des accords commerciaux inacceptables, comme celui du Mercosur”, affirme la coupole. “Aujourd’hui, à la fin de l’année 2025, les attentes restent insatisfaites.”

La journée de protestation est organisée quelques heures avant un départ attendu de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour le Brésil dans le cadre de l’accord avec le bloc commercial sud-américain, et alors que le Conseil européen se réunit “pour une session clé sur le futur budget de l’UE”, contextualise la Copa-Cogeca.

► Voir aussi | Grève des 24, 25 et 26 novembre : voici les perturbations attendues à Bruxelles

La coupole indique avoir reçu la confirmation de participation d’une quarantaine d’organisations agricoles. Elle attend quelque 10.000 manifestants dans la capitale belge.

Belga