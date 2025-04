Des étudiants de la VUB battent le record du monde de la plus grande guindaille sans alcool

Le record précédent du plus grand “cantus sans alcool” avait été établi par 270 personnes.

Le cantus est une activité durant laquelle les universitaires chantent des chants traditionnels et boivent, en principe, de la bière. La guindaille sans alcool a débuté mardi vers 17h00 par un discours du recteur de l’université, Jan Danckaert, et de l’ancien élève et ex-Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD). Elle a duré jusqu’à 20h15.

Cette activité s’inscrit dans la politique de la VUB en matière de “consommation de substances“. Cette dernière a été lancée en 2023 pour sensibiliser à la consommation responsable. “Les étudiants ont indiqué qu’ils étaient préoccupés par la consommation d’alcool et d’autres substances au sein de la population étudiante“, a expliqué l’université.

►Sur le même sujet||Folklore étudiant : la charte qui encadre les activités festives est renforcée (05/07/22)

327 étudiants

Bien que l’objectif initial était d’atteindre 500 participants, l’établissement a tout de même battu le record du monde avec 327 personnes. “J’apprécie de partager un cantus en rythme avec tous les étudiants. Lors des précédentes éditions alcoolisées, on perdait le rythme après une demi-heure et maintenant tout le monde continue à chanter. Il y a beaucoup d’ambiance et d’enthousiasme“, a rapporté Stefanie Mulder, étudiante à la VUB.

“Nous souhaitons dissiper le mythe selon lequel être étudiant implique nécessairement de boire de l’alcool. Avec ce cantus sans alcool, nous voulons montrer que faire la fête sans alcool peut être tout aussi agréable“, a également déclaré Katia Smirnova, coordinatrice de la vie étudiante à la VUB.

Belga