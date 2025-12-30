L’incendie du Delhaize de l’Arbre ballon à Jette est d’origine criminelle

L’incendie qui s’est déclaré il y a une semaine dans le Delhaize du quartier de l’Arbre ballon à Jette est d’origine criminelle, a confirmé le parquet auprès de Bruzz ce mardi. Le magasin restera fermé pendant au moins un mois.

Dans la nuit de mardi 23 décembre au mercredi, les pompiers de Bruxelles ont été appelés vers 01h15 pour un feu extérieur, localisé au niveau de l’enclos à caddies du commerce. Le feu s’est rapidement propagé à l’intérieur du commerce ainsi qu’à la toiture et au faux plafond du magasin. Aucun blessé n’a été déplorer, mais les dégâts sont importants. “Les dégâts sont énormes, tant au niveau de la façade que de l’intérieur du magasin. Il y a tellement de dégâts qu’il est encore impossible d’estimer leur montant exact“, explique le porte-parole de l’enseigne Roel Dekelver à Bruzz.

Aucun suspect n’a encore été interpellé. “Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un expert en incendie se sont rendus sur place. L’enquête se poursuit afin, entre autres, d’identifier les suspects“, explique le parquet.

BX1 – Photo : BX1