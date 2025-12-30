Passer la navigation
Jette : vers un nouveau souffle pour la place du Miroir ?

À Jette, sur la place du Miroir, trois enseignes bien connues s’apprêtent à rouvrir leur porte : la friterie évidemment, mais aussi deux établissements Horeca. Pour le quartier, c’est un soulagement, face à la crainte d’une multiplication des cellules vides.

Reportage de David Courier, Morgane Van Hoobrouck et Laurence Paciarelli

