Delhaize retire de la vente du reblochon de Savoie en raison de la présence possible de la bactérie E.coli

Delhaize retire mardi de la vente du reblochon de Savoie, de la marque Delhaize, et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de la bactérie E.coli (STEC).

Delhaize demande à ses clients de ne pas le consommer et de le ramener dans un point de vente où il sera remboursé.

Les fromages concernés par le rappel présentent une date limite de consommation fixée au 11/11. Ils ont été commercialisés entre le 23/10/2025 et le 28/10/2025 inclus.

Une infection à la bactérie de l’escherichia coli productrice de shigatoxines peut entraîner une diarrhée et des maux de ventre.

Belga – Photo : Belga Image