Contamination à la bactérie Stec dans les homes : une infection confirmée à Bruxelles, des analyses en cours

Une personne résidant dans une maison de repos en Région de Bruxelles-Capitale a été contaminée par la bactérie Stec (Escherichia coli productrice de shiga-toxines), ont indiqué vendredi Iriscare et Vivalis, confirmant une information relayée par plusieurs médias.

Des investigations sont en cours afin de déterminer si cette contamination est liée aux cas détectés en Flandre.

En Flandre, des contaminations à cette bactérie ont été détectées dans plusieurs maisons de repos. À ce jour, 21 personnes ont été infectées, dont cinq sont décédées. À Bruxelles, “un cas a été détecté en maison de repos vers le 19 août“, a indiqué un porte-parole de Vivalis, l’administration bruxelloise en matière social-santé. L’infection a été confirmée en laboratoire.

Des analyses sont en cours pour déterminer si la contamination est liée aux cas détectés en Flandre. Une seule personne a été infectée et “se trouve hors de danger, elle est en bonne santé”, a précisé le porte-parole. En Wallonie, des cas suspects ont été notifiés dans une maison de repos d’Ottignies, mais l’infection par la bactérie Stec n’a pas été confirmée à ce stade.

Belga