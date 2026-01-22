Delhaize inaugure le magasin de Neerpede et lance la reconversion des sites Cora

“Nous sommes très fiers d’ouvrir le Delhaize de Neerpede et de partager le calendrier complet d’ouverture de nouveaux supermarchés”, s’est réjoui le CEO Alexandros Boussis, après avoir coupé le ruban rouge. “Ces magasins seront, grâce à nos partenaires affiliés et leurs équipes, des lieux de vie et d’échanges, et permettront de renforcer notre présence à Bruxelles et en Wallonie”, a-t-il ajouté.

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de croissance et d’ancrage local de l’enseigne au lion. “Notre ambition est de continuer à investir dans le commerce alimentaire de proximité, au cœur des quartiers et au plus près des besoins des consommateurs”, a encore souligné M. Boussis. Il s’est dit “convaincu qu’il y avait sur ce site un fort potentiel”, et vouloir “relancer la dynamique” en partenariat avec l’investisseur Mitiska REIM.

Le magasin rénové s’étend sur 2.000 m² et emploie 39 collaborateurs, dont 16 issus de l’ancien personnel Cora. Delhaize y propose son assortiment habituel, complété par une offre locale, des ateliers boulangerie, boucherie et poissonnerie, ainsi que des points de retrait pour les commandes en ligne (Collect).

Après Anderlecht, Messancy (province de Luxembourg) suivra ce vendredi 23 janvier, puis Monnet (Woluwe-Saint-Lambert/Bruxelles) le 27 janvier, La Louvière (Hainaut) le 28 janvier et Liège Ardentes/Rocourt le 29 janvier. Châtelineau et Hornu (Hainaut) compléteront le dispositif les 19 et 26 février. Les nouveaux magasins seront confiés à des affiliés et ces ouvertures devraient représenter au total environ 300 emplois, selon Delhaize.

