Il y a déjà eu davantage de victimes de la route à Bruxelles en 2025 que sur toute l’année 2024. C’est ce que révèlent des données de Bruxelles Mobilité, consultées par nos confrères de Bruzz.

Au cours des dix premiers mois de l’année, seize personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation dans la capitale, contre onze sur l’ensemble de l’année 2024. Selon Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité, interrogée par Bruzz, “les principales causes des accidents mortels cette année sont les accidents dus à un angle mort et ceux liés à la conduite sous l’influence de l’alcool et de drogues.” Elle précise encore que “plusieurs décès sont survenus dans le cadre de poursuites policières” et que “les excès de vitesse n’ont joué aucun rôle dans les accidents recensés cette année.“

► Lire aussi | Déjà plus de morts sur les routes bruxelloises en 2025 que durant toute l’année 2024

Les trottinettes particulièrement touchées

D’après le décompte effectué par Bruzz, environ un tiers des victimes circulaient en trottinette au moment du drame, soit cinq des seize décès enregistrés. Parmi eux figure le jeune Fabian, 11 ans, mort lors d’une poursuite policière dans le parc Elisabeth. Les circonstances du drame font toujours l’objet d’une enquête.

► Lire aussi | Mort de Fabian : la famille demande une stèle commémorative

Les autres victimes se répartissent entre quatre piétons, trois cyclistes et trois conducteurs de moto ou de scooter. Deux de ces trois derniers accidents impliquaient des policiers, toujours selon Bruzz.

Malgré cette hausse, la tendance globale reste à la baisse sur le long terme : entre 2020 et 2024, Bruxelles a enregistré en moyenne 11 décès par an, contre près du double (20,8) au cours des cinq années précédentes.

Rédaction – Image d’illustration