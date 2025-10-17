Mort de Fabian : la famille demande une stèle commémorative

La famille de Fabian espérait pouvoir voir érigée une stèle commémorative dans le parc Elisabeth, l’endroit même où le petit garçon a tragiquement perdu la vie.

Cette initiative visait à honorer sa mémoire et à offrir un lieu de recueillement pour les proches et la communauté. Cependant, cette demande a été refusée par Bruxelles Environnement, l’organisme en charge de la gestion du parc.

Selon l’administration, le refus s’explique par un devoir de neutralité. Autrement dit, installer une stèle pourrait être perçu comme une prise de position ou une intervention dans des questions personnelles ou émotionnelles.

Un argument qui, pour la famille de Fabian, est particulièrement difficile à accepter. Pour eux, il ne s’agit pas d’une déclaration politique ou idéologique, mais simplement d’un hommage à un enfant disparu trop tôt.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Yannick Vangansbeek et Corinne De Beul