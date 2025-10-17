Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Mort de Fabian : la famille demande une stèle commémorative

La famille de Fabian espérait pouvoir voir érigée une stèle commémorative dans le parc Elisabeth, l’endroit même où le petit garçon a tragiquement perdu la vie.

Cette initiative visait à honorer sa mémoire et à offrir un lieu de recueillement pour les proches et la communauté. Cependant, cette demande a été refusée par Bruxelles Environnement, l’organisme en charge de la gestion du parc.

Selon l’administration, le refus s’explique par un devoir de neutralité. Autrement dit, installer une stèle pourrait être perçu comme une prise de position ou une intervention dans des questions personnelles ou émotionnelles.

Un argument qui, pour la famille de Fabian, est particulièrement difficile à accepter. Pour eux, il ne s’agit pas d’une déclaration politique ou idéologique, mais simplement d’un hommage à un enfant disparu trop tôt.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Yannick Vangansbeek et Corinne De Beul

Lire aussi :

Partager l'article

17 octobre 2025 - 18h07
Modifié le 17 octobre 2025 - 18h07
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales